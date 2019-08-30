Посол Китая собрал брифинг из-за Болтона: США по всему миру обливает нас грязью, а сейчас вся грязь хлынула в Киев

Ду Вэй заявил, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Киев безответственно высказывался о китайско-украинских отношениях.

Посол Китайской Народной Республики Ду Вэй заявляет, что Китай никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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Посол отреагировал на заявления советника президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, озвученные на этой неделе в Киеве.

Посол считает, что во время визита в Киев советник президента США высказывался "безответственно по отношению к Китаю и отношениям между Китаем и Украиной".

"Общеизвестно, что на данный момент США по всему миру обливает Китай грязью, а сейчас вся грязь хлынула в Киев", - заявил Ду Вэй.

Он обратил внимание на то, что в Киеве Болтон проявил интерес к китайско-украинскому сотрудничеству в сфере военных технологий.

"Я хотел бы сказать, что сотрудничество в сфере военных технологий, конечно же, является важной составляющей делового сотрудничества между Китаем и Украиной, которое основывается на принципах взаимной выгоды и обоюдного выигрыша", - подчеркнул посол.

"Раньше, до сих пор, оборонная промышленность Украины развивалась очень успешно, но сейчас находится в периоде больших трудностей. В течение многих лет США не осуществляли каких-либо крупных инвестиций в сферу оборонной промышленности Украины, так же, как и не делали никаких крупных заказов на оборонно-промышленную продукцию Украины", - заявил он.

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Также Ду Вэй назвал клеветой высказывания американской стороны, что Китай якобы ворует технологии в других странах.

"Обвинения, что Китай ворует технологии других стран, не имеют под собой никаких оснований. Ложь, обман и воровство - это все не про нас", - заверил посол.

При этом, по его словам, утверждение Болтона о внешнем долге Украины даже "не стоит опровергать".

"Сегодня в части финансового и инвестиционного сотрудничества между Китаем и Украиной только есть 1,5 миллиарда долларов кредита на продовольствие, требующего гарантий со стороны государства", - отметил Ду Вэй.

"Если же Украина подвергается долговому давлению, то не со стороны Китая. Если же Украине действительно грозит долговая западня, то эта так называемая яма выкопана не китайцами", - подчеркнул он.

Ду Вэй отметил, что с момента обретения Украиной независимости и по сей день правительство Китая несколько десятков раз предоставляло безвозмездную помощь, что не влечет за собой каких-либо условий, а в основном используется в образовании, медицине, а также это помощь в чрезвычайных ситуациях.

"Китай никогда не использовал и никогда не будет использовать кредиты или помощь в качестве инструмента давления, нагло вмешиваясь во внутренние дела Украины", - заверил посол.

"Выбирать любую внешнюю политику и путь развития - это собственное право каждого государства. Украина - это независимое суверенное государство, и ее выбор необходимо уважать. Китай никогда не высказывался в безответственном ключе по поводу внутренней и внешней политики Украины. Никогда не требовал, чтобы Украина выбирала сторону между Китаем и США. И США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же, как и требовать от Украины занять сторону между Китаем и США", - отметил Ду Вэй.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Киеве Болтон сказал, что США заинтересованы, чтобы "дипломатия задолженности", которую Китай пропагандирует во всем мире, не стала успешной в Украине.

По его словам, сейчас США и Китай имеют существенные различия в вопросах торговли. "Речь идет не только о дисбалансе в экспорте и импорте между Соединенными Штатами и Китаем или дисбалансе в торговле, а об основной причине, почему этот дисбаланс существует, и это в значительной степени касается того, что в течение десятилетий Китай похищает интеллектуальную собственность", - заявил Болтон.

При этом он отметил, что Китай осуществляет дискриминацию представителей зарубежного бизнеса и инвесторов.

По его словам, США обеспокоены политикой Китая относительно так называемой "дипломатии задолженности", или создания задолженности, которой эта страна придерживается во всем мире. Он сказал, что Китай предлагает экономические соглашения, которые, кажется, имеют привлекательные финансовые условия, но впоследствии оказывается, что на самом деле они очень невыгодны, и страны, которые заключают эти соглашения, попадают в долги и зависимость.

"Мы обеспокоены потерей военных технологий, попавших в Китай. Мы видим, например, что китайский боевой самолет пятого поколения очень похож на (американский) F-35", - подчеркнул Болтон и обвинил Китай в хищении технологий.

Болтон заявил, что в рамках своего визита в Украину он выразил озабоченность американской стороны относительно политики Китая в отношении Украины.

"Итак, когда мы смотрим на экономику Украины, и на военную самодостаточность, и роль, которую мы можем сыграть для дальнейшего развития, мы начали беспокоиться, чтобы китайская дипломатия задолженности не преуспела в Украине, как это произошло во многих других странах. Мы выразили нашу обеспокоенность, мы провели всесторонние обсуждения со многими коллегами с украинской стороны", - подчеркнул Болтон.

Также он заявил, что США и Украина изучают возможности решения этой проблемы.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Болтон попытается убедить украинское правительство не продавать китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation "Мотор Сич". В Белом доме считают, что это соглашение даст Китаю важные оборонные технологии и позволит ему расширить военный потенциал, говорится в публикации.

Китай заинтересован в покупке более 50% "Мотор Сич", еще 25% может бесплатно получить "Укроборонпром". Это соглашение должен одобрить Антимонопольный комитет Украины. По данным ряда СМИ, Китай обязался внести в государственный бюджет Украины 100 млн долларов на развитие авиастроительной отрасли.