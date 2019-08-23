На СНБО обсудят создание Службы финансовых расследований – Аваков

По мнению министра, в Украине остро стоит вопрос создания единого органа, который будет бороться с финансовыми преступлениями и преступлениями в налоговой сфере.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сегодня, 23 августа. на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) планируется обсудить вопрос о создании Службы финансовых расследований.

Читайте такжеАрахамия рассказал, кто из нынешних министров имеет самые высокие шансы остаться в новом КабминеКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на Коллегии Министерства внутренних дел по аспектам деятельности органов системы МВД.

«На сегодня в государстве крайне остро встает вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми преступлениями и преступлениями в налоговой сфере... Это Служба финансовых расследований. Замечу, что этот вопрос обсуждался на нескольких последних совещаниях под председательством президента Украины, с Офисом президента. Сегодня у нас будет соответствующее совещание в Совете национальной безопасности и обороны», – сообщил Аваков.

Министр добавил, что будет присутствовать на этом заседании, как и министр финансов Оксана Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Аваков решил уволить руководителей Национальной полиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях из-за худших показателей в раскрытии преступлений.