Аваков решил уволить руководителей Нацполиции в четырех областях

Причиной принятия такого решения стали плохие показатели в раскрытии преступлений.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков решил уволить руководителей Национальной полиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях.

Читайте такжеАрахамия рассказал, кто из нынешних министров имеет самые высокие шансы остаться в новом КабминеКак передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на коллегии Министерства внутренних дел по аспектам деятельности органов системы МВД.

Сначала Аваков обратился к председателю Нацполиции Сергею Князеву, чтобы он конкретно назвал руководителей областей, где наблюдаются худшие показатели в раскрытии преступлений.

Князев заявил, что, «учитывая совокупность допущенных недостатков в организации работы по противодействию преступности, есть существенные нарекания на руководителей следующих главных управлений: Львовской, Закарпатской, Запорожской, Житомирской областей».

«Я готов принять кадровые решения по указанным руководителям, господин министр, и также замечу, что немало просчетов в работе допущено в Днепропетровском главке, но именно из-за ненадлежащей организации работы подразделения руководитель уволен в прошлом месяце», – сказал Князев.

Читайте такжеРазумков рассказал о будущем Авакова в МВДПри этом Аваков подчеркнул, что «должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу».

Министр отметил, что ожидает от главы Нацполиции соответствующих представлений до конца сегодняшнего дня, 23 августа.

«Нам нужны и кадровые, и структурные изменения. Я еще раз подчеркиваю: я принимаю решение об увольнении руководителей главков Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей. Прошу соответствующих офицеров после заседания коллегии зайти ко мне для решения вопроса дальнейшего прохождения службы», – сказал Аваков.

Напомним, во время этого же заседания коллегии Аваков рассказал, сколько дел по нарушениям на выборах уже направили в суд.