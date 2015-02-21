В этот день год назад Янукович капитулировал перед оппозицией (фото, видео)

На уступки Януковичу пришлось пойти после трех дней массовых расстрелов на Майдане – с одной стороны и волны захватов госадминистраций в стране – с другой. Пойти на уступки также помогла реакция Брюсселя и Вашингтона, которые в унисон пригрозили ему прямыми санкциями.

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Документ, который, по сути, был последней попыткой Януковича удержаться в президентском кресле, предусматривал откат к Конституции 2004 года, проведение выборов президента до конца года, отвод силовиков из центра Киева и прекращение насилия обеими сторонами.

Таким образом, около четырех часов дня 21 февраля на Банковой трое экс-оппозиционеров и экс-президент поставили свои подписи под Соглашением.

Свидетелями подписания выступили министры иностранных дел Германии и Польши, а также предствитель МИД Франции.

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Интересно, что на церемонии подписания также присутствовал специальный представитель президента РФ Владимир Лукин. Однако подписать Соглашение он отказался.

Примечательно, несмотря на то, что вывод силовиков из центра Киева предусматривался Соглашением, массово покидать свои посты правоохранители начали еще утром 21 февраля, до его подписания. Это происходило в связи с принятым накануне на экстренном заседании Рады постановлении об осуждении применения насилия. Целый день силовики грузились в автобусы, собирали карематы и пледы и не спеша покидали правительственный квартал.

В политической жизни страны, наоборот время летело с бешеной скоростью. Уже через час после подписания Соглашения Верховная Рада возвращает Конституцию 2004 года.

Плану, прописанному в Соглашении, исполниться было не суждено - Автомайдан и «Правый сектор» неожиданно отказываются его признавать и требуют отставки Януковича.

А Майдан, куда буквально через час после превращения Украины в парламентско-президентское государство приходят лидеры тогдашней оппозиции, ставит ультиматум – отставка Януковича до утра, иначе – штурм правительственного квартала.

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Кстати, именно тогда и «засветился» нынешний народный депутат Владимир Парасюк, а тогда простой сотник Майдана. Прервав выступление Кличко, Парасюк вышел на сцену и заявил – если Янукович не уйдет в отставку до 10 утра 22 февраля, люди пойдут в вооруженное наступление.

Повлияла ли речь Парасюка или же были причины, которые навсегда останутся тайной для украинцев, но буквально в это же время, около 21:00 появилась информация, что в ВР был внесен законопроект об импичменте президенту. А еще через пару часов активисты Майдана берут под контроль здания Рады, Администрации президента, Кабинета министров и МВД.

Уже на следующее утро стало известно, что Виктор Янукович в ночь на 22 февраля покинул Киев и уехал в Харьков, якобы на съезд депутатов «Партии регионов» юго-восточных областей страны. Однако потом оказалось, что Янукович не уехал, а сбежал – из Харькова он направился в Донецк, а потом, скорее всего, через Крым – в Россию. И Украина осталась без четвертого президента.