Юрий Кобзар

В Минобороны РФ утверждают, что это Россия якобы действует в ответ, хотя именно Москва развязала войну и отказывается от переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил о возможном усилении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы после того, как Россия развернула масштабную кампанию террора гражданского населения Украины в последние месяцы. Минобороны РФ отрегагировало на эти слова и пообещало усилить террор Украины.

Как пишет пресс-служба военого ведомства страны-агрессора, они начали наносить массированные удары по Киеву и другим украинским регионам якобы в ответ на действия украинского руководства. Россияне утверждают, что эти удары направлены якобы по предприятиям военно-промышленного комплекса, где производятся беспилотники и ракетное вооружение, а также по инфраструктуре, которую, по утверждению Москвы, используют Вооруженные силы Украины.

При этом российское Минобороны обвинило Киев в попытках наносить удары по гражданским объектам на территории РФ. В сообщении упоминаются атаки на участковые избирательные комиссии, в результате которых, по версии ведомства, погибли шесть гражданских, а также массированная атака БПЛА по "гражданским объектам" Москвы 19-20 сентября.

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В Минобороны РФ перечисляют и другие украинские удары по российским объектам и утверждают, что в результате погибли мирные жители. При этом в заявлении речь идет о российских НПЗ и нефтехранилищах, которые снабжают армию РФ топливом, а ее бюджет - деньгами для продолжения агрессии.

В российском военном ведомстве заявили, что теперь характер ударов по Украине будет изменен.

"После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены", - говорится в заявлении.

В Минобороны РФ также возложили ответственность за усиление атак на Владимира Зеленского.

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Российские удары по Украине

Как писал УНИАН, утром 4 октября российские войска атаковали Северный мост в Киеве, серьезно повредив дорожное полотно и тепломагистраль, в результате чего в Деснянском районе временно отключили горячую воду. По словам мэра Виталия Кличко, на месте работают экстренные службы и ремонтные бригады. В результате удара пострадали два человека: один госпитализирован, другому оказали помощь на месте.

Также мы писали, что россияне атаковали телекоммуникационную компанию в Днепре, возник масштабный пожар. По данным СМИ, враг нанес удар реактивным "Шахедом" по "Укретелкому" в самом центре города.

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