ЕС призвал не вводить чрезвычайное положение и не использовать армию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в Выводах совета также содержится призыв к правительству Украины к сдержанности, а лидеров оппозиции призвали дистанцироваться от тех, кто прибегает к радикальным действиям, включая насилие.

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”Совет призывает правительство быть максимально сдержанным, а оппозиционных лидеров - дистанцироваться от тех, кто прибегает к радикальным действиям, включая насилие. Совет призывает украинское правительство соблюдать обязательства по правам человека, которые он на себя взял. Необходимо избегать любую дальнейшую эскалацию, включая введение чрезвычайного положения или использование вооруженных сил против протестующих”, - говорится в Пункте 1 Выводов Совета ЕС.

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В Пункте 3 Выводов говорится, что ЕС и дальше верит, что длительное урегулирование политического кризиса должно включать конституционную реформу, формирование нового широкого правительства и создание условий для демократических выборов. ”Мы готовы поддерживать Украину в этом процессе реформ для достижения стабильного, богатого и демократического будущего ее граждан”, - говорится в Выводах Совета ЕС.