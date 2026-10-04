В ресторане туристам незаметно добавляли 12,5 % к счету: как работала схема

Ресторан без предупреждения добавил к счету 12,5 % чаевых. Журналисты проверили жалобы и выяснили, как заведение объясняет такую практику.

Посетители утверждали, что персонал не предупреждал их о дополнительной оплате и не спрашивал согласия. После проверки руководство заведения признало, что чаевые должны быть добровольными, пишет Blikk.

Об этом рассказала польская туристка Наталья, которая вместе с другом посетила известный ресторан в Праге недалеко от Карлова моста. По её словам, к счёту добавили 12,5% чаевых, хотя она не выбирала эту сумму и не подтверждала её при оплате картой.

Журналисты решили проверить жалобу и посетили ресторан. В меню и карте напитков они не нашли информации об обязательных чаевых или других дополнительных платежах. Во время оплаты официант также не предупредил о чаевых, а автоматически добавил 12,5% к счету.

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В результате счет составил 656 чешских крон вместо 583 – то есть примерно 1 100 гривен дополнительно за рекомендуемые чаевые.

Юрист Иржи Хлань заявил, что потребителя должны заранее четко информировать о стоимости услуг и дополнительных платежах. По его словам, ресторан не может взимать плату за то, о чем клиента заранее не уведомили.

Руководство ресторана заявило, что не считает правильной практику автоматического начисления чаевых без предварительного согласия гостя. Там подчеркнули, что рекомендуемая сумма является добровольной, а персонал должен сообщать о ней при расчете.

После проверки чешского надзорного органа официант уже не добавлял чаевые автоматически. В случае нарушения ресторану могла грозить значительная – до нескольких сотен тысяч чешских крон – сумма штрафа.

Чаевые за рубежом – интересные новости

Находясь за границей, туристы нередко допускают ошибки, когда речь заходит о правилах оставления чаевых. Подходы к вознаграждению за обслуживание существенно различаются в зависимости от страны.

Эксперт по туризму компании Transfeero Мануэла Савока объясняет, что в одних странах чаевые фактически стали обязательной частью оплаты услуг, тогда как в других их могут считать неуместными.

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