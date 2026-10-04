Россия перевела Черноморский флот в режим повышенной готовности: в ВМС прокомментировали

В то же время ситуация на море не претерпела резких изменений и остается более или менее стабильной.

Черноморский флот РФ, по данным партизанского движения "Атеш", переведен в режим повышенной боевой готовности в связи с приближением годовщины удара по Крымскому мосту (8 октября) – по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, в Чёрном море российским кораблям пришлось перейти в глухую оборону.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что оккупанты, по информации "Атеш", получили от командования Черноморского флота приказ о существенном увеличении частоты патрулирования акватории, повышении интенсивности учений по отражению угроз с моря и т. д.

"На самом деле, то, что мы с вами вообще сегодня обсуждаем тему о том, что россияне вынуждены готовиться к отражению атак на своих базах, в начале полномасштабного вторжения, наверное, выглядело бы немного сюрреалистично. Но так – на сегодняшний день ситуация на море за весь этот период войны изменилась, и фактически россияне, приближавшиеся к нашему берегу, вынуждены были перейти в глухую оборону. И действительно глухую, потому что она даже не активна в смысле применения корабельно-катерного состава", – сказал Плетенчук.

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Он напомнил, что уже неоднократно наносились удары Сил обороны, в частности, и по пункту базирования Новороссийск (РФ). На данный момент это "единственный и последний форпост" россиян в Черном море. "Прошедшая атака была результативной, соответственно враг, конечно, тоже прилагает усилия для того, чтобы удерживать и укреплять линию обороны. Но, если говорить о сегодняшнем дне, можно утверждать, что резких изменений ситуация в море не претерпела и в принципе остается более или менее стабильной", – отметил пресс-секретарь.

Удары по российскому флоту

Напомним, пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее сообщил, что России будет сложно отремонтировать два фрегата и малый ракетный корабль ЧФ РФ, поврежденные Силами обороны в Новороссийске. Ведь ее основная ремонтная база расположена во временно оккупированном Крыму и может подвергнуться атаке со стороны украинских защитников. Он добавил, что на данный момент из состава Черноморского флота противника, благодаря действиям ВСУ, выбыло около 30% единиц. Также отмечалось, что вдвое сократилась способность применять "Калибры".

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