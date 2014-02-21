Кличко извинился перед Майданом и объяснил, почему жал руку Януковичу

Об этом он сказал. выступая сегодня на Майдане.

Кличко вышел на сцену во второй раз после того, как его первое выступление прервали представители Самообороны, которые заявили, что пойдут на штурм Администрации Президента, если Янукович до 10 утра не подаст в отставку.

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Лидер «Удара» заметил, что сегодня ему попрекали тем, что он был вынужден пожать руку Януковичу.

«Верьте мне - удовольствия я от этого не получал. Если я кого-то обидел, я за это извиняюсь, но я делал все для того, чтобы Украина победила. Я делаю все искренне, я делаю все, что от меня зависит, чтобы не пролилась кровь, я делаю все, чтобы эта банда ушла», - подчеркнул Кличко.

Он пообещал использовать все возможности для того, чтобы достичь требований Майдана.