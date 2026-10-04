Китай обнаружил чрезвычайно богатое месторождение редкого металла, который нужен всем

Современная электроника требует больших объемов лития.

Китай объявил о значительно больших, чем считалось ранее, запасах лития на крупном месторождении в провинции Сычуань. Дополнительная разведка показала, что запасы примерно на 70% превышают предыдущие оценки. Об этом пишет South China Morning Post.

После проведения геологоразведочных работ на месторождении подтвердили ещё около 1,05 млн тонн литиевого карбонатного эквивалента. Таким образом, общий объём ресурсов вырос до 2,53 млн тонн.

Речь идет о 33,52 млн тонн руды, содержащей около 423,8 тыс. тонн оксида лития. Среднее содержание металла в руде составляет 1,26%. На первом участке месторождения можно добывать 2,6 млн тонн руды в год. При полной загрузке мощностей это может обеспечивать около 50 тыс. тонн карбоната лития ежегодно.

Видео дня

Как отмечает South China Morning Post, литий имеет стратегическое значение для Китая из-за его использования в аккумуляторах электромобилей, системах накопления энергии и электронике. По оценке Китайской ассоциации промышленности цветных металлов, в 2025 году около 60% ресурсов лития страна получала из-за рубежа.

Представитель Китайской академии геологических наук Ван Дэнхун заявил, что новые ресурсы "помогут уменьшить зависимость от иностранных источников".

Больше новостей о полезных ископаемых

Как писал УНИАН, во французской Лотарингии во время бурения обнаружили значительные залежи природного водорода, которые могут стать одним из крупнейших месторождений в Европе. Подобные находки уже зафиксированы в Канаде и Африке. Водород называют чистым топливом для производства электроэнергии.

Также мы сообщали, что Норвегия планирует к 2028 году представить план разработки крупнейшего в Европе месторождения редкоземельных металлов "Фен", содержащего почти 16 миллионов тонн оксидов, в частности неодима и празеодима. Разработка "Фен" может укрепить европейские цепочки поставок критически важных ресурсов и снизить зависимость от Китая.

Вас также могут заинтересовать новости: