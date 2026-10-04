В Киеве запустят 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express между правым и левым берегами

Таким образом в "Укрзализныце" планируют смягчить последствия проблемы, возникшей после российских ударов по мостам.

На фоне ударов РФ по автомобильным мостам через Днепр в Киеве "Укрзализныця" запустит 18 дополнительных рейсов электрички Kyiv City Express между правым и левым берегом столицы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской кольцевой электрички от "Укрзализныци".

"С 5 по 9 октября назначаем 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express Видубичи – Дарница – Выдубичи, чтобы вы могли быстро и без пробок добраться на работу, по делам или вернуться домой в условиях затрудненного движения через киевские мосты", – говорится в сообщении.

Шаттлы будут курсировать в часы пик утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00. Дополнительные рейсы также будут останавливаться на станции "Березняки".

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В компании напомнили, что, кроме шаттлов КСЕ, перемещаться между правым и левым берегом можно на обычных пригородных и региональных поездах, курсирующих между Киевом и Нежином, Гребинками, Конотопом и Славутичем. Все они останавливаются на Выдубичах и Дарнице, а пригородные – ещё и на Березняках.

Всего в часы пик между берегами будет курсировать до 6 рейсов, сообщают в компании.

Проблемы с киевскими мостами

Как писал УНИАН, российские оккупанты нанесли несколько ударов реактивными дронами по Южному мосту в Киеве, из-за чего движение метро и наземного общественного транспорта через эту переправу было приостановлено. Утром 2 октября из-за полной перекрытия Южного моста с обеих сторон в столице фактически произошел транспортный коллапс в сообщении между правым и левым берегами Днепра.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что движение по мосту "Метро" с левого на правый берег ограничили до одной полосы, а на мосту Патона полностью перекрыли движение транспорта с правого на левый берег; общественный транспорт перенаправили через Дарницкий мост.

Экономист Иван Ус отметил, что из-за таких ограничений дорога между берегами для жителей может удлиняться на час или даже два, что снижает производительность труда, затрудняет логистику бизнеса и повышает расходы.

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