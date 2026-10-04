США разгоняют выпуск ракет, сбивающих 'Цирконы' и 'Искандеры', - СМИ

Ракета SM-6 является одним из основных средств противовоздушной и противоракетной обороны кораблей Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки.

Американская компания Raytheon получила от Пентагона контракт стоимостью 24,4 миллиарда долларов на производство зенитных ракет SM-6, которые способны не только сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты, в частности, российские "Искандер-М" и "Циркон", но и поражать надводные цели, такие как корабли. Об этом пишет украинский военно-аналитический портал Defense Express.

Корпорация RTX, в состав которой входит Raytheon, отмечает, что речь идет о 5-летнем контракте с опцией продления еще на два года. Новое соглашение основано на рамочном соглашении об увеличении объемов производства различных ракет, которое было заключено в начале этого года.

"Таким образом, США продолжают шаг за шагом "твердо" подтверждать планы по наращиванию выпуска ракет. Это важно, поскольку именно полноценные заказы обеспечивают достижение больших объемов производства. Недавно Raytheon получила аналогичный контракт на AIM-120", – отметили аналитики портала.

Видео дня

Что касается SM-6, то согласно заключенному в начале февраля соглашению, за семь лет американцы намерены довести производство до 500 ракет в год. В настоящее время годовой показатель ближе к 125 единицам, а запасы ощутимо сократились из-за войны в Иране.

"Причем сама ракета может стоить очень дорого: цена начинается от 5–6 млн долларов и достигает 10–17 млн долларов в зависимости от заказчика, особенностей и года подписания соглашения. Кроме того, придется долго ждать поставки, поскольку сроки производства компонентов могут составлять до 36 месяцев", – подчеркнули в Defense Express.

Аналитики также отметили, что ракета SM-6 имеет большое значение, поскольку является одним из основных средств противовоздушной и противоракетной обороны для кораблей ВМС США. Согласно данным из открытых источников, она может перехватывать аэродинамические, баллистические и гиперзвуковые цели на расстоянии более 240 километров.

Кроме того, в функционал SM-6 входит возможность поражения наземных и надводных целей на расстоянии до 460 км. Эти перехватчики можно использовать не только с вертикальных пусковых установок кораблей, но и с наземных систем Typhon.

США, Россия и Ближний Восток

Как сообщалось ранее, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер подчеркнул, что НАТО, которому Россия недавно направила письма с угрозами, будет защищать каждый дюйм территории, но не ориентировано на наступательные действия. Таким образом, российской стороне было четко доказано, что НАТО – это оборонительный альянс.

Кроме того, власти США приняли решение усилить своё присутствие на Ближнем Востоке, направив туда авианосец USS Theodore Roosevelt с кораблями сопровождения. В регион также направились три десантных корабля и морская пехота. Так, 10 тысяч военнослужащих должны быть готовы к бою уже в ноябре.

Вас также могут заинтересовать новости: