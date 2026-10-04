Медведев пригрозил начать 'полноценную космическую войну' с США

Так в России отреагировали на призыв Зеленского ввести санкции проти создателей российской системы "Рассвет".

Россия начнет "полноценную космическую войну" в ответ на попытки заблокировать работу ее системы космической интернет-связи "Рассвет". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм.

Медведев отреагировал на призывы президента Украины Владимира Зеленского к западным партнерам ввести санкции против причастных к созданию "Рассвета". Медведев назвал этот призыв попыткой "уничтожить" систему.

"А оно (уничтожение) приведёт к полноценной космической войне. Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской ёлки. Космос – очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми", - написал бывший президент РФ.

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Система "Рассвет"

Как писал УНИАН, РФ разработала систему спутников "Рассвет", которые должны обеспечить широкополосную связь для дронов над всей территорией Украины. По оценкам экспертов, для полного покрытия требуется 120–140 спутников, но запуск их длительный и дорогостоящий процесс, особенно с использованием ракеты "Ангара", которая может вывести максимум 30 аппаратов.

Россия уже тестирует систему на железной дороге и отдаленных регионах, демонстрируя ее пропагандистское применение. Украина, чтобы противодействовать "Рассвету", должна развивать средства РЭБ и препятствовать новым запускам, в частности, путем ударов по производственным объектам и космодромам.

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