Германия предоставит Украине 1,3 млрд евро помощи: куда пойдут средства

В частности, средства будут направлены на производство реактивных перехватчиков и на обеспечение зимнего содержания.

Германия выделяет значительную помощь для укрепления противовоздушной обороны Украины и подготовки к зиме. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на совместной пресс-конференции в Киеве заявили президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Есть новый пакет поддержки для Украины – комплексный. Более 1 млрд 300 млн евро", – отметил Зеленский.

В частности, речь идет о "вооружении, которое поможет сейчас, и поддержке нашей энергетики".

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"Это очень важно – перед зимой важен энергетический пакет. И в этом комплексном пакете от Германии есть средства на производство новых перехватчиков именно против реактивных шахидов. Это также особенно важно", – добавил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, он обсудил с канцлером потребность в ПВО, которая в настоящее время является ключевой.

Германия должна помочь произвести 2 тыс. реактивных перехватчиков "Барс".

В целом, как уточнил Зеленский, на сегодняшний день у Украины с немецкой стороной заключено 15 соглашений и документов.

"Большинство из них касаются взаимодействия в сфере безопасности, производства, соответствующих закупок, наших заказов для немецкой промышленности, совместных проектов в Украине", – сообщил президент.

Общая сумма этих договоренностей составляет более 8,5 млрд евро, в том числе речь идет об украинских заказах у немецкой промышленности.

В свою очередь, как подтвердил Мерц, сегодня Германия выделяет Украине конкретную помощь – более 1 млрд евро на военную помощь и 350 млн евро – на энергетику.

"Мы выделяем средства на совместное производство дронов для противодействия реактивным дронам. И в течение последних недель в этой сфере удалось добиться значительных технологических прорывов. И сейчас мы оперативно запускаем их в серийное производство. И это быстро и ощутимо укрепит украинскую противовоздушную оборону", – подчеркнул Мерц.

Он добавил, что Германия поставляет дальнобойное оружие, боевые дроны и спутниковое оборудование, чтобы Украина могла более эффективно бороться с российскими пусковыми установками.

"Перед наступлением зимы мы оказываем помощь в энергетической сфере на сумму около 350 млн евро на генераторы, трансформаторные подстанции и необходимые ремонтные комплекты", – отметил Мерц.

По его мнению, все это поможет смягчить последствия российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и поддержать людей, прежде всего, в холодные зимние дни.

Западная помощь Украине

Как писал УНИАН, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европа неправильно использует средства, предназначенные для Украины. По его мнению, их следует направлять на восстановление, а не на войну.

Он также раскритиковал отсутствие диалога между европейскими лидерами и Россией, подчеркнув, что конфликт нужно как можно скорее завершить. В то же время чешский премьер опроверг утверждение российского посла о смягчении антироссийской риторики правительства Чехии.

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