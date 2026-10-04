Шредер нашел новую работу в РФ: Германия возмущена

Бывший канцлер, который в свое время дал добро на "Северный поток", снова работает в России.

В Германии политики и общество возмущены новой "работой" бывшего канцлера Гергарда Шредера. Недавно он вошел в наблюдательный совет "Гиперглобуса" – компании, управляющей сетью немецких гипермаркетов Globus в России. Об этом пишет Deutsche Welle.

Депутат Бундестага и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер назвал новую работу Шредера "предательством Европы и собственной страны".

"Тот, кто публично и демонстративно пожимает Шредеру руку, тем самым хочет показать свою позицию", – написал он в соцсети X.

Видео дня

Как отмечает DW, Кизеветтер в этом контексте упомянул недавнее рукопожатие Шредера с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Оно состоялось 28 сентября во время торжеств по случаю 75-летия Федерального конституционного суда в Карлсруэ.

Политолог Кельнского университета Томас Йегер также раскритиковал новую работу экс-канцлера и роль Штайнмайера.

"У Шредера появился новый лоббистский заказ. В России. А где же ещё?" – написал он.

Экономист Ян Шнелленбах, в свою очередь, обвинил Шредера в "бесстыдстве", упомянув сообщения о его состоянии здоровья и возможности предстать перед немецким судом.

Экономист и руководитель исследовательского отдела Фонда науки и политики Янис Клюге заявил, что назначение Шредера может быть выгодно российскому бизнесу. По его оценке, компания таким образом получает защиту от возможных действий российских властей в отношении своих активов.

"Шредер вновь монетизирует свой доступ к Путину", – написал Клюге.

Как отмечает DW, это не первая руководящая должность Шредера в российских компаниях. Ранее он входил в руководство "Роснефти" и оператора "Северного потока".

Герхард Шредер

Как писал УНИАН, весной российский диктатор Владимир Путин предложил привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве представителя Евросоюза на мирных переговорах о прекращении войны в Украине. Путин заявил, что хотел бы видеть именно Шредера в этой роли.

В Европе эту идею решительно отвергли, посчитав ее неубедительной, поскольку Москва не отошла от максималистских требований. Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас прямо заявила, что кандидатура Шредера не может рассматриваться, поскольку он является многолетним российским лоббистом, а предоставлять России право назначать переговорщика от имени Европы было бы неразумно; эту позицию поддержала и Украина.

После этого в начале лета Путин, который не находит возможности встретиться с Зеленским для обсуждения мира, провел встречу со Шредером в Москве. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, беседа состоялась тет-а-тет и носила "дружеский" характер, но подробности не раскрыли.

Вас также могут заинтересовать новости: