'Неужели они думают, что мы не ответим': Зеленский об ударах РФ по мостам

Президент подчеркнул, что, нанося удары по гражданской инфраструктуре Киева, Россия сознательно идет на эскалацию войны.

Российский диктатор Владимир Путин готов к эскалации войны. Он стремится ежедневно усиливать воздушные удары по различным объектам Украины, в частности, по мостам и центрам обработки данных, от которых зависит жизнь простых людей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как сообщает корреспондент УНИАН, она состоялась в Киеве в воскресенье, 4 октября.

Глава государства отметил, что российские захватчики усиливают эскалацию. Именно поэтому, по мнению президента, они наносят удары по мостам и дата-центрам:

Видео дня

"Я не удивлен ненавистью к Украине со стороны России, но удивлен именно таким подходом. Они наносили удары по нашим складам – "Новая почта", "Укрпочта". Они наносили удары. Мы достойно ответили им – по Wildberries. Сейчас они бьют по мостам. Неужели они думают, что мы не будем отвечать?"

В то же время глава государства признал, что эти удары – это большая проблема. Она же касается и ударов по дата-центрам.

"Как это возможно? Речь идет о людях. Это точно не какая-то военная инфраструктура. Как можно наносить удары по дата-центрам, по мобильной связи? Как Путин это делает? Как он не думает, что мобильной связью пользуются не только в Киеве и не только в Украине? А в Москве тоже пользуются", – сказал Зеленский.

По мнению президента, Путин рассчитывает на постоянную эскалацию и хотел бы именно такого развития событий. Зеленский добавил, что это иллюстрация для тех, кто считает, что нужно "просто попросить Путина закончить войну". По мнению Зеленского, легко этого сделать не получится.

Удары России по мостам в Киеве – больше новостей

Напомним, что в настоящее время россияне используют для ударов по мостам относительно слабые боеприпасы, которые могут лишь вывести из строя дорожное покрытие, но не повредить бетонные опоры. Однако, по мнению эксперта Константина Криволапа, они достигают своей цели – делают автомобильное движение невозможным.

По некоторым данным, к ударам может быть причастна российская бригада беспилотных систем "Варяг". Известно, что в составе бригады есть операторы дальнобойных дронов. На видео, распространяющихся в сети, можно заметить, что запуск таких дронов происходит с мобильных пусковых установок. И это свидетельствует о том, что бригада имеет лучшее оснащение, чем многие другие российские подразделения.

Вас также могут заинтересовать новости: