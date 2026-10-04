Зеленский ответил, нанесет ли Украина удар по Керченскому мосту

У сил обороны Украины есть четко определенные задачи и планы, которых они будут придерживаться.

Президент Украины Владимир Зеленский удивлен стремлением российского диктатора Владимира Путина постоянно усиливать эскалацию против Украины, ведь Украина будет отвечать зеркально. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

В частности, у главы государства спросили, не планирует ли Украина зеркально ответить на российские удары по мостам в Киеве – и нанести удар по Керченскому мосту.

"У нас есть свои программы, свои шаги, свои операции в соответствии с задачами и приоритетами Сил обороны", – сказал Зеленский.

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При этом, как заявил президент, в любом случае Украина будет отвечать на российские удары.

"Если речь идет о логистике, то Украина всегда выбирает военную логистику, логистику, которая помогает перевозить оружие и т. п… Коридоры, которыми они пользовались, чтобы укрепляться и милитаризироваться. А если это какие-то хабы – с дронами, с другим оружием или еще с чем-то – да, Украина будет это использовать и будет отвечать", – сказал Зеленский.

Как заявил президент, он просто в шоке от того, что российские захватчики свободно и открыто наносят удары по хабам, по мобильной связи.

"Я имею в виду, в шоке – это просто совсем не думать. Я считаю, честно говоря, что он решил так: если он будет наносить удары по интернету и по дата-центрам, по мобильной связи, понимая мою принципиальность – он понимает, что мы ответим. Вопрос уже во времени. И я думаю, что он рассчитывает, что у него не будет интернета, если честно. Потому что он и так уже как рыба – хочет оказаться полностью в аквариуме, чтобы у людей не было интернета. То есть для нас это услуги. Я просто не представляю – зачем он наносит удары по интернету? Чтобы у людей ничего не было, чтобы не было подключения? Ну он же должен думать и о своих людях", – заявил Зеленский.

Как отметил президент Украины, Путин сосредоточил всю ПВО в Москве и оставил остальные российские регионы без защиты.

Зеленский напомнил, что Путин приказал наносить удары по всему в Украине, а это, соответственно, не свидетельствует о готовности закончить войну.

"Это не лицо, готовое к окончанию войны, это не мирное лицо. То, что сейчас происходит с этой войной, – это не мирное лицо Путина. Это точно. И, если он наносит удары по мостам, мы всегда говорим: "Послушайте, мы не террористы, и вы должны остановить этого человека. Он должен перестать наносить удары по нашей логистике. Потому что, если наши мосты рухнут – мы окажемся в безвыходной ситуации. Но его люди тоже будут это ощущать… Я просто не понимаю, для чего. Только один ответ: для максимальной эскалации этого процесса, этой войны, максимально", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, по мнению главы государства, нет ощущения, что Путину страшно.

"Вседозволенность, нет давления со стороны Америки, прежде всего. Должно быть сильное давление со стороны Соединенных Штатов Америки. Он боится Трампа", – сказал Зеленский.

Российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сегодня утром нанесли удар по дорожному полотну Северного моста в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате удара РФ также повреждена тепломагистраль, вследствие чего в Деснянском районе временно не будет горячей воды.

Кроме того, сегодня в Минобороны РФ пообещали ещё больше усилить удары по Украине в ответ на украинские удары по российским НПЗ.

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