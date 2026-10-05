РФ нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове 'Бандеролеями': есть погибшие и раненые

По уточненным данным Ситуационного центра, в результате двойного удара "Бандеролей" по Индустриальному району погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

В воскресенье, 4 октября, россияне атаковали крылатыми ракетами "Бандероль" Индустриальный район Харькова, сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

По словам Терехова, произошло попадание в многоквартирный дом.

"Предварительно – попадание "Бандероли" по многоквартирному дому в Промышленном районе. Последствия уточняем", – сообщил он.

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Впоследствии мэр Харькова сообщил, что, к сожалению, есть два погибших, еще шесть человек получили ранения.

"По уточненной информации Ситуационного центра, в результате двойного удара ракет "Бандерола" по Индустриальному району погиб один человек, ещё шестеро ранены, горят автомобили и административное здание, около десяти многоквартирных домов повреждены. Продолжается спасательно-поисковая операция", – добавил он.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинский военный с позывным Мучной рассказал, что на Дергачевском направлении в Харьковской области российские оккупанты продвигаются к востоку от Гоптовки, а на флангах фиксируются новые проникновения небольших вражеских групп. По словам военного, фактическая ситуация в этой местности значительно сложнее, чем может показаться на карте. По его словам, этот участок нуждается в срочном и качественном подкреплении, поскольку противник постепенно создает условия для дальнейшего давления.Он добавил, что основная проблема на Дергачевском направлении заключается в динамике проникновений и постепенном продвижении на отдельных участках.

Также мы писали, что российские военные используют мирных жителей в качестве прикрытия во время отступления из Купянской общины в Харьковской области. Во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия" заявили, что они передвигаются вместе с детьми и пожилыми людьми через газопровод. По словам украинских военных, в настоящее время корпус проводит контрнаступательные действия, в связи с чем российские подразделения пытаются покинуть позиции, используя гражданских лиц в качестве прикрытия. Украинские военные отметили, что видели эту группу, однако не открывали по ней огонь, поскольку вместе с оккупантами находились гражданские украинцы.

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