Янукович подписал Соглашение по урегулированию кризиса в Украине

В Администрации Президента Украины подписано Соглашение по урегулированию кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали Президент Украины Виктор Янукович, лидер Политсовета «Батькивщины» Арсений Яценюк, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Главы МИД Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также руководитель Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье засвидетельствовали подписание соглашения.

Читайте такжеВзаимопонимание с Януковичем невозможно без согласия Майдана - Туск

В то же время, российский омбудсмен Владимир Лукин не присутствовал на церемонии.

В АП на церемонии подписания присутствовали председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, глава МИД Леонид Кожара, глава АП Андрей Клюев и послы стран ЕС.

Перед началом подписания по предложению Тягнибока все минутой молчания почтили память погибших во время противостояния.

В то же время, деталей Соглашения не сообщают.