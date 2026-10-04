РФ продолжает копить баллистические ракеты: Зеленский сказал, сколько их уже в резерве

Российские предприятия способны производить 130–140 единиц таких ракет ежемесячно.

Запасы баллистических ракет в РФ насчитывают уже около 700 единиц. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве.

"По нашим данным, у России есть запас до 700 баллистических ракет и несколько тысяч других ракет. Это нам известная информация, такой резерв у них", – сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне производят в месяц около 130–140 баллистических ракет. Он подчеркнул, что это требует соответствующей реакции.

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"С этим нужно бороться, и мы боремся. Это места их производства. Это наши санкции, как мы говорим, дальнобойные", – отметил Зеленский.

Также Украина, страны Европейского Союза и другие государства просят США вводить санкции против России. Такие санкции, добавил он, могут прервать цепочки поставок некоторых компонентов для этих ракет, чтобы сократить их производство.

О массовых российских авиаударах

"Удары, которые мы сейчас наблюдаем, будут направлены не на количество, а на качество: отходить от обычных шахидов и максимально увеличивать долю реактивных. Это то, что мы видим", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что у Украины есть средства для сбивания крылатых ракет. Но возможность сбивать баллистические ракеты пока остается проблемой.

Проблема реактивных "Шахедов"

Зеленский выразил надежду, что у Украины есть перспективы преодолеть проблему запусков реактивных дронов. Однако назвал ее "очень непростой". Он считает, что Украине удастся найти решение проблемы с нехваткой тех средств, которые здесь массово не производятся.

Атаки РФ на украинские города

Президент сказал, что попытки РФ ударами по мостам отрезать левый берег Киева от правого приводят к коллапсу в столице. По его мнению, российские захватчики хотят добиться того, чтобы украинцы начали уезжать из крупных городов, прежде всего из Киева.

По его словам, к подобным действиям россияне прибегали в Харькове, но харьковчане продемонстрировали свою силу.

"В Харькове они попробовали – но это очень сильные люди. Еще раз очень благодарен харьковчанам. Они не смогли их сломить. Хотя враг находится очень близко. Просто не смог. Честно – Харьков победил Путина", – сказал Зеленский.

Защита критически важной инфраструктуры

Как отметил президент, учитывая российский террор в Киеве, Министерство обороны Украины работает совместно с местными властями. По его словам, они должны разработать альтернативные варианты на случай возникновения угроз для инфраструктуры.

Разработка баллистических ракет в Украине

Напомним, что 1 октября стало известно, что Украина впервые применила в бою тактическую баллистическую ракету FP-7 собственной разработки, которая имеет дальность до 200 км. По словам президента, следующим шагом станет производство этих ракет.

Информации о первом боевом применении этой ракеты пока немного. Однако известно, что, возможно, был поражен объект на оккупированной территории. Кроме того, Украина продолжает разработку баллистической ракеты большей дальности. При этом, как отмечает западная пресса, подобные разработки вводят Украину в очень ограниченный круг стран, способных выпускать баллистические ракеты.

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