Зеленский назвал четыре вида оружия, которые укрепят защиту Украины от реактивных 'Шахедов'

Речь идет о боеприпасах калибра 20 мм для истребителей F-16, реактивных перехватчиков, малых ракет и турелей.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил четыре различных вида вооружения, которые должны усилить противовоздушные силы обороны Украины для сбивания российских реактивных "Шахедов".

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции в Киеве с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как отметил глава государства, российские захватчики всего за неделю запустили около 900 реактивных "Шахедов", а также фиксируется около тысячи обычных.

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По его словам, обычные "Шахеды" украинские силы ПВО сбивают на уровне 85–92 % в зависимости от того, насколько комбинированной является атака России на Украину.

"С реактивными "Шахедами" сложнее, потому что не все зависит от того, что производится в Украине. Есть проблемы с двигателями и т. д. Но мы идём по этому пути и развиваем это направление", – отметил Зеленский.

При этом, по его словам, сейчас эффективность сбивания реактивных дронов составляет около 50–55 %, иногда 60 % благодаря украинской авиации.

Украина стремится иметь 5–6 тыс. снарядов калибра 20 мм в сутки для F-16

"F-16 очень сильно помогают, а 20-мм боеприпасы хорошо работают. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас было 5–6 тысяч соответствующих боеприпасов в сутки. Это очень непростая задача, мы над этим работаем и благодарим Германию также за поддержку этого направления. Это точно укрепит нас", – отметил Зеленский.

Что касается получения новых снарядов, Украина вчера контактировала с польской стороной – с премьер-министром Дональдом Туском.

"И завтра также будем разговаривать с Дональдом и с Эммануэлем (Макроном) и, безусловно, будем работать над тем, чтобы увеличить объемы этой боеприпасов. Нам будут помогать и Норвегия, и Финляндия. Мы работаем над этим, чтобы F-16 были вооружены. Очень непросто, но тем не менее", – отметил Зеленский.

Положительные результаты в сбивании реактивных "Шахедов" продемонстрировали перехватчики "Барс"

"Позитивные результаты показали "Барсы". Уже сейчас они демонстрируют самый высокий процент, но и другие также подтягиваются. Даже, дай Бог, чтобы была такая конкуренция в хорошем смысле этого слова. Безусловно, "Барсы" – это дроны дальнего действия, которые почти как ракеты. И сейчас они показывают процент, где-то 30%. Пока что такие результаты, но они растут", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что Украина благодарна Германии за помощь в создании "Барсов".

"Есть 2 тысячи этих дронов, которые мы производим совместно. 2 тыс. этих "Барсов" мы получаем. Это очень важно. Это финансирование мы получаем от немецкой стороны", – отметил президент.

В конце октября заработает украинская программа малых ракет

"Далее – малые ракеты, программа малых ракет. Не буду сейчас говорить о названии. Их несколько видов. Мы, очевидно, увидим результат в этом месяце – в конце, во второй половине этого месяца мы рассчитываем увидеть результат", – сообщил Зеленский.

Он уточнил, что в настоящее время массового применения малых ракет нет.

"Но, если будет результат, мы сразу сможем выйти на нормальное количество соответствующей продукции", – отметил Зеленский.

Программа турелей

Кроме того, по словам Зеленского, можно упомянуть еще о программе турелей.

"Мы только начали её нормально развивать. Будут десятки этих турелей на различных объектах. И будем защищаться, как сможем", – сказал Зеленский.

Угроза реактивных дронов для Украины – последние новости

Ранее эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский заявил, что россияне придумали новый способ усилить реактивные дроны. Он отметил, что если сравнивать с началом сентября, то Украина наращивает возможности по сбиванию реактивных дронов.

"То, что россияне были вынуждены что-то придумывать с боевой частью кумулятивно-режущего действия, показывает, что до нас долетает не столько реактивных "шахидов", сколько они рассчитывали", – подчеркнул эксперт.

Также Зеленский ранее заявлял, что в октябре Украина изготовит сотни перехватчиков для реактивных дронов. Он напомнил, что в настоящее время Силы обороны уничтожают около 57 % реактивных дронов и от 85 % до 90 % беспилотников обычного типа.

По словам главы государства, одним из препятствий на пути создания средств противодействия российским дронам является нехватка двигателей для перехватчиков.

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