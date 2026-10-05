'На три вещи можно смотреть бесконечно': Сибига отреагировал на запугивание РФ дипломатов в Киеве

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что эта российская кампания потерпела неудачу ещё полгода назад и потерпит её снова.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил партнеров, дипломатические миссии которых остаются в Киеве, несмотря на угрозы МИД России. Об этом говорится в его посте в социальной сети Х.

Сибига отметил, что российская кампания по запугиванию дипломатического корпуса в Киеве провалилась ещё полгода назад.

"Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как российские преступники пытаются запугать дипломатический корпус в Киеве. Эта кампания потерпела неудачу еще полгода назад и терпит ее снова. Мы благодарны всем нашим иностранным коллегам, которые остаются и работают в Украине в эти сложные времена и не поддаются на российские запугивания", – написал глава МИД Украины.

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Угрозы РФ об усилении атак на Киев: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство иностранных дел России рекомендовало иностранным гражданам и дипломатам, находящимся в Киеве, покинуть украинскую столицу, а также вообще не приезжать в Украину. В частности, в МИД РФ украинцам посоветовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. В российском ведомстве отметили, что предупреждение было направлено ряду стран, в частности США, Великобритании, странам Евросоюза, Норвегии, Швейцарии. В ведомстве Лаврова констатировали, что "не все прислушались к этим предостережениям" и сознательно подвергают свои жизни смертельной опасности.

Также мы писали, что пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил журналистам, что иностранные дипломатические миссии, базирующиеся в Киеве, не направляли никаких сообщений о желании перенести посольства из Киева в какие-либо другие города Украины. Это заявление прозвучало после того, как британское издание The Guardian сообщило, что, по словам одного западного дипломата, рассматриваются альтернативные планы, предусматривающие перенос иностранных представительств во Львов или в восточную Польшу. Якобы реализовать их планируется только в том случае, если Россия начнет прямые атаки на посольства.

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