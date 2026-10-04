СБУ поразила российские истребители Су-35 и Су-34 на военном аэродроме в Адыгее

Это носители КАБ, которые россияне массово применяют на линии фронта и по городам Украины.

СБУ поразила два российских истребителя на военном аэродроме в Адыгее – Су-35 и Су-34. Об этом сообщили в пресс-центре Службы.

Как рассказали в СБУ, этой ночью был успешно атакован военный аэродром "Ханская" в Республике Адыгея в России. Расстояние до цели – около 500 километров.

Так, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили:

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Су-35 – многоцелевой истребитель, который считается одним из самых современных боевых самолетов России, его экспортная стоимость – около 100 миллионов долларов;

Су-34 – истребитель-бомбардировщик, ключевой самолет российской тактической авиации, экспортная стоимость – около 50 млн долл.);

склад боеприпасов на территории аэродрома.

"Оба самолета – носители управляемых авиационных бомб (КАБ), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам", – подчеркнули в СБУ.

Поражение вражеских военных объектов

Как сообщал УНИАН, Украина периодически наносит точные удары по российским военным целям. В частности, недавно было поражено место хранения и запуска дронов в Орловской области России. Оттуда запускаются реактивные дроны для террора против гражданского населения Киева.

Кроме того, были поражены нефтяные объекты в Самарской и Волгоградской областях страны-агрессора. Была также проведена результативная операция в Черном море, в Воронежском, Нижегородском, Волгоградском, Самарском и Краснодарском регионах России по аэродромам, предприятиям, нефтеперерабатывающим заводам, ракетно-космическому центру и складу боеприпасов оккупантов.

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