Украина уже работает над собственным аналогом Starlink, – Зеленский

Он подчеркнул, что Украина должна получить возможность использовать спутники Starlink над территорией РФ.

Украина создает собственную спутниковую систему, которая станет аналогом Starlink. Об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам в воскресенье, 4 октября.

"Есть наработки. Мы работаем над similar (похожий на что-то, – УНИАН) Starlink", – заявил президент, не приводя деталей.

Он добавил, что в настоящее время было бы справедливо, если бы Украина получила возможность использовать связь со спутников Starlink для нанесения ударов по РФ. Он пояснил, что в скором времени Россия планирует получить соответствующие возможности.

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"Мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", – пояснил он.

Зеленский добавил, что Украина благодарна партнерам за работающие технологии. Но "посылала соответствующие сигналы" о необходимости расширения программы. Также он отметил, что Россия продолжает получать важную поддержку от Китая.

Санкции против разработчиков программы "Рассвет"

Напомним, что, по данным СМИ, Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против российских и китайских компаний, участвующих в разработке спутников, которые станут аналогами "Starlink". Президент, как утверждали журналисты, объяснял, что Китай помогает россиянам создавать программу "Рассвет".

Это подтвердил и временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник. По его словам, цель России – запустить сеть спутников "Рассвет" в 2027 году. Он предупредил, что в случае запуска этой сети до конца этого года РФ сможет использовать ее для наведения своих ракет и дронов на украинские цели в режиме реального времени.

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