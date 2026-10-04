Чехия отказалась передавать самолеты L-159 Украине, но есть альтернатива, – СМИ

Украине нужны лёгкие истребители для борьбы с дронами в тыловых регионах.

Чехия не передаст Украине четыре легких самолета L-159 ALCA, пригодных для борьбы с "Шахедами", как обещала ранее. Все из-за потери интереса к этой идее после смены власти в Чехии, пишет Defence24.

Как сообщает автор публикации, вопрос о передаче L-159 на самом деле не является критически важным для украинских Воздушных сил, поскольку в лучшем случае речь шла всего о четырёх самолётах. В то же время эти дозвуковые самолеты могли бы пригодиться для борьбы с беспилотниками, в частности реактивными, в тыловых районах Украины.

У Чехии есть 24 самолета L-159, а также 14 многоцелевых Gripen C и D. L-159 были разработаны в 1990-х годах, а в состав чешских ВВС они начали поступать с 1999 года. Однако в настоящее время эти самолеты считаются устаревшими для ведения полномасштабных боевых действий против технологически развитого противника.

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В начале 2026 года чешские СМИ сообщали, что из-за нехватки запчастей и персонала в строю удается поддерживать лишь несколько L-159. В связи с этим чешские военные рассматривали возможность передачи части самолетов Украине для выполнения задач по противодействию дронам в глубине украинской территории.

Как отмечает Defence24, передача должна была состояться в качестве подарка, профинансированного ЕС. Однако чешская армия не смогла достаточно четко сформулировать свою позицию, а политики не хотели принимать решение накануне парламентских выборов. После выборов к власти пришел Андрей Бабиш, который выступал против военной помощи Украине и фактически поставил точку в идее передачи самолетов.

В то же время европейское финансирование все еще может быть направлено на закупку новых L-39NG Skyfox, которые производит чешская компания Aero. Это принесло бы Чехии экономические выгоды и новые заказы. Впрочем, Defence24 отмечает, что производство таких самолетов требует времени, поэтому неизвестно, поступят ли они в Украину до окончания войны.

Военная помощь Украине

Как писал УНИАН, немецкий концерн Rheinmetall с 2022 года поставил Украине миллионы боеприпасов различных калибров, среди которых сотни тысяч 155-мм артиллерийских снарядов и 35-мм боеприпасов для систем ПВО Gepard.

Компания также поставляет современные 35-мм снаряды AHEAD для комплексов Skynex и Skyranger 35, которые уже используются ВСУ. Благодаря этим контрактам Rheinmetall стал ключевым поставщиком боеприпасов для Украины.

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