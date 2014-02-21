В сети появилось видео выстрела снайпера в безоружного человека
14:14, 21 февраля 2014Политика
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В сети появилось видео выстрела снайпера в безоружного человека во время перемирия.
Медики оказывают первую помощь человеку, в которого выстрелил снайпер
Видео под названием "Выстрел снайпера в безоружного человека возле Жовтневого дворца в Киеве" появилось на YouTube.
Напомним, ранее в Интернет попало видео, где видно как снайперы расстреливают нескольких протестующих и заставляют отступить во время противостояний 20 февраля.
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