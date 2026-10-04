Исторический день: Зеленский рассказал о подписании 15 соглашений с Германией

Речь идет о разработке перехватчиков и малых ракет для сбития реактивных "Шахедов", заказе тысяч ракет IRIS-T и отдельном увеличении производства ракет для системы Patriot.

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев имеет историческое значение. В ходе этого визита были заключены соглашения на общую сумму 8,3 миллиарда евро. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По словам Зеленского, не только Германия помогает Украине, но и Украина делится своими знаниями и опытом, а также размещает заказы у немецких производителей.

"Это рабочие места для Германии. И действительно, мы планируем работать во многих направлениях. Сегодня в промышленности удалось подписать 15 соглашений. И мы будем размещать много заказов у немецкой стороны", – заявил Зеленский.

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Он отметил, что Украина и Германия ведут совместное производство оружия.

"Важно, что сегодня мы узнали о тесте нашего нового перехватчика. Это немецко-украинский перехватчик "Спис". Тест прошел успешно. Благодарим компанию Quantum Systems", – подчеркнул Зеленский.

Соответственно, с компанией Quantum Systems подписан меморандум о взаимопонимании относительно испытаний и закупки дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными дронами типа "Шахед".

Как сообщил Зеленский, Украина и Германия успешно сотрудничают в создании перехватчиков "Барс" для сбивания реактивных дронов.

"В Германии открыты соответствующие производственные линии. Благодарим немецких партнеров", – сообщил Зеленский.

Отдельно был подписан контракт с Quantum Systems на локализацию производства украинских беспилотников в Германии для Национальной гвардии Украины.

"У нас появляется новая малогабаритная ракета "Ника" против реактивных "Шахедов". И мы, и немцы реагируем на это положительно. Будут испытания. Пока что смотрим, что может быть положительного", – заявил Зеленский.

Также Украина сотрудничает с компанией Siemens.

"Есть хорошие договоренности об установках, которые помогут НАК "Нафтогаз" во время войны", – сказал Зеленский и добавил, что речь идет о насосном оборудовании.

В этой связи Siemens Energy действительно оказывает поддержку и помощь.

Заказ ракет IRIS-T

Как сообщил Зеленский, Украина разместила крупный заказ на ракеты IRIS-T у компании Diehl Defence.

"Сейчас у нас будет заказ – крупные партии", – сказал Зеленский.

В частности, сегодня в Киеве во время украинско-немецкого бизнес-форума был подписан меморандум о взаимопонимании относительно закупки и доставки тысяч ракет IRIS-T. Также подписан меморандум о взаимопонимании по поводу закупки и поставки огневых установок IRIS-T и дополнительных ракетных комплексов.

И ещё подписан меморандум о разработке и закупке высокоточных артиллерийских боеприпасов.

Увеличение производства ракет для Patriot в Германии

"Мы полностью обеспечим заказами компанию в Германии, уникальные технологии, укрепим нашу ПВО, будем брать деньги из второй части европейского кредита. Понимаем, что это будет серьезный вклад", – сказал президент.

Как подчеркнул Зеленский, Украина и Германия будут максимально работать над развитием ПВО, а также над увеличением производства в Германии ракет для систем Patriot. "А это важные договоренности", – подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент отметил начало работы над созданием антибаллистической системы "Фрея".

"Я думаю, дай Бог, у нас будет положительный результат", – сказал глава государства.

В этой связи ведется работа с 10 странами, среди которых Германия демонстрирует свое лидерство в этом направлении.

Другие договоренности

Как добавил Зеленский, есть хорошие договоренности по артиллерии.

"Благодарим компанию Hendsoldt за радары. Будем заказывать у немцев, и это точно усилит нас. Речь идет об обнаружении вражеских целей. FP из Hendsoldt начали работать", – сообщил Зеленский.

В частности, с корпорацией Hendsoldt подписан меморандум о закупке тактических и наблюдательных, а также радиолокационных станций слежения.

Отдельно Зеленский добавил, что ещё будет контракт на средства ПВО примерно на сумму 2 млрд.

Еще есть договоренность с Amprion об оказании помощи в преодолении зимнего периода.

"И также 2 тысячи роботизированных наземных систем НРК для наших военных. Будем развивать это направление", – сообщил Зеленский.

Сотрудничество Украины с ФРГ

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Украина развивает четыре направления вооружения для усиления ПВО против российских реактивных "Шахедов". В настоящее время уровень сбиваемых таких дронов составляет 50–60%, тогда как обычных – до 92%.

Президент отметил эффективность перехватчиков "Барс", программу малых ракет и развитие турелей, а также подчеркнул важность поставок боеприпасов для F-16.

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