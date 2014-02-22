Янукович прибыл в Харьков – Госдепартамент США

Как сказал журналистам чиновник, пожелавший остаться неназванным, об этом в Вашингтоне сообщил глава МИД Украины в телефонном разговоре, передает Радио Свобода.

По словам чиновника, и. о. министра сообщил, что Янукович должен там участвовать «в какой-то встрече».

Чиновник отверг мнение о том, что президент мог «убежать из Киева». По его словам, в таких путешествиях нет ничего удивительного, потому что для Януковича является привычным после значительных политических шагов посещать свою «базу» на востоке Украины.

Вечером в пятницу в Киеве о том, что президент Виктор Янукович оставил Киев и направляется в Харьков, заявлял со сцены Майдана-народный депутат от «Батькивщины», руководитель Самообороны Майдана Андрей Парубий, эта же молва распространялась социальными сетями и электронными средствами информации, но никаких подтверждений не было.

В пятницу Виктор Янукович и лидеры трех оппозиционных фракций украинского парламента, Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, подписали соглашение между властью и оппозицией об урегулировании кризиса в Украине. Выполняя это соглашение Верховная Рада уже приняла закон, который предусматривает возвращение Конституции в редакции 2004 года. Эта редакция, среди прочего, значительно ограничивает полномочия президента.

В Харькове в субботу запланировано проведение Съезда депутатов всех уровней юго-восточных областей Украины, АР Крым и Севастополя». Оппозиция опасается, что на нем возможна реализация какого-то сепаратистского сценария.