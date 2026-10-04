В Киеве перебои с электричеством, – соцсети (видео)

На данный момент известно о скачках напряжения и локальных отключениях.

Вечером 4 октября в Киеве начались проблемы с электроснабжением. Как сообщают местные паблики, жители жалуются на скачки напряжения и отключения.

"На левом берегу наблюдаются скачки напряжения, а на правом местами пропал свет. Также обесточен ТРЦ Lavina Mall", – сообщают в соцсетях.

Официальных сообщений о ситуации с электричеством в столице на данный момент нет.

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Проблемы с электричеством в Киеве

Как писал УНИАН, во время комбинированной атаки 30 сентября Россия нанесла удары, в частности, по энергообъектам Киева. В результате по распоряжению "Укрэнерго" в столице ввели экстренные отключения электроэнергии, не подпадающие под стандартные графики. В Житомирской области также были введены аварийные отключения света.

Кроме того, были введены почасовые графики плановых отключений. Они были достаточно мягкими, и в итоге их быстро отменили после стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что украинская разведка перехватила план РФ, предусматривающий методичные удары по энергосистеме Украины этой зимой с целью уничтожения до 15 ГВт мощностей и отключения крупных городов от света, тепла и воды. Документ описывает кампанию с применением до тысячи ракет и дронов, направленную на подстанции, ГЭС, ТЭС, котельные и даже атомные станции.

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