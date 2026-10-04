Россию 'накрыла' чума: в Иркутской области больницы закрыли на карантин

После смерти 27-летней девушки из противочумного института в Иркутской области несколько медицинских учреждений были закрыты на карантин, а на алюминиевом заводе в Шелехове ввели масковый режим.

На Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове ввели масочный режим после смерти местной жительницы от чумы. Директор предприятия Артем Фоминых назвал это профилактической мерой и призвал работников обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов, пишет The Moscow Times.

Между тем в Иркутске на карантин закрыли городские больницы №1, №3 и №10, а также Ивано-Матренинскую детскую больницу и роддом. По данным издания "Люди Байкала", медики уже открыто говорят о чуме, хотя в официальных документах этот диагноз не фигурирует.

2 октября власти сообщили о смерти 27-летней Дарьи Шипиловой – сотрудницы Иркутского противочумного института. По одной из версий, 25 сентября она разбила в лаборатории пробирку с возбудителем болезни. По другой версии – она вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где на границе с Монголией фиксировали очаг чумы.

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29 сентября Шипилову госпитализировали с симптомами пневмонии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько дней она скончалась. Больницу, где она находилась, закрыли на карантин.

Всего выявили 197 человек, контактировавших с погибшей. 189 из них госпитализировали: 114 находятся в одном медучреждении, 63 – в другом, еще 12 направили в противочумной институт. В то же время 2 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что признаков заболевания у них не обнаружили, а результаты лабораторных исследований оказались отрицательными.

Утром 3 октября администрация Байкальска призвала жителей временно не ездить в Шелехово и соседние населённые пункты из-за смерти от чумы, но впоследствии удалила этот пост.

Чума – последние новости

Как сообщал УНИАН, аутоиммунные заболевания, от которых сегодня страдают миллионы людей, могут быть своеобразной "платой" за выживание человечества во время пандемии Черной смерти почти 700 лет назад.

Во время пандемии бубонной чумы в XIV веке, унесшей жизни около половины населения Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, преимущество получили люди с определенным вариантом гена ERAP2. Именно он повышал шансы победить смертельную болезнь примерно на 40%.

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