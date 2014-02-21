Обнародован текст Соглашения об урегулировании кризиса в Украине

Соглашение подписали Президент Украины Виктор Янукович, руководитель парламентской фракции Политической партии «УДАР» Виталий Кличко, руководитель парламентской фракции «ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, руководитель парламентской фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

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От Европейского Союза Соглашение документ подписали Федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский и руководитель Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье.

Соглашение об урегулировании кризиса в Украине

Обеспокоены трагическими случаями потери жизней в Украине,

Стремясь немедленно прекратить кровопролитие,

Решительно настроены проложить путь к политическому урегулированию кризиса,

Мы, стороны, нижеподписавшиеся договорились о следующем:

1. В течение 48 часов после подписания данного соглашения будет принят, подписан и обнародован специальный закон, который восстановит действие Конституции Украины 2004 года с изменениями, внесенными до этого времени. Подписанты заявляют о намерении создать коалицию и сформировать правительство национального единства в течение 10 дней после этого.

2. Конституционная реформа, которая уравновешивает полномочия Президента, правительства и парламента, будет начата немедленно и завершена в сентябре 2014 года.

3. Президентские выборы будут проведены сразу после принятия новой Конституции, но не позднее декабря 2014 года. Будет принято новое избирательное законодательство, а также сформирован новый состав Центральной избирательной комиссии на пропорциональной основе в соответствии с правилами ОБСЕ и Венецианской комиссии.

4. Расследование недавних актов насилия будет проведено под общим мониторингом власти, оппозиции и Совета Европы.

5. Власть не будет вводить чрезвычайное положение. Власть и оппозиция воздержатся от применения силовых мер.

Верховная Рада Украины примет третий закон об освобождении от ответственности, который будет распространяться на те же правонарушения, что и закон от 17 февраля 2014 года.

Обе стороны будут прилагать серьезные усилия для нормализации жизни в городах и селах путем освобождения административных и общественных зданий и разблокировки улиц, скверов и площадей.

Незаконное оружие должно быть сдано в органы Министерства внутренних дел Украины в течение 24 часов с момента вступления в силу вышеупомянутого специальным законом (п.1 данного Соглашения).

После указанного периода все случаи незаконного ношения и хранения оружия подпадают под действующее законодательство Украины. Силы оппозиции и власти отойдут от позиций противостояния. Власть будет использовать силы правопорядка исключительно для физической защиты зданий органов власти.

6. Министры иностранных дел Франции, Германии, Польши и Специальный представитель Президента Российской Федерации призывают к немедленному прекращению всех видов насилия и противостояния.

г. Киев, 21 февраля 2014 года

От власти: Президент Украины Виктор Янукович

От оппозиции: лидер партии УДАР Виталий Кличко, лидер ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок

Засвидетельствовали:

От Европейского Союза: Федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский и руководитель департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье.