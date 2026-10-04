В КНДР провели испытания новой баллистической ракеты, запустив ее в сторону Японии

По словам сестры Кима, ракета была оснащена элементами управления на базе искусственного интеллекта.

Северная Корея заявила, что осуществила в направлении Японского моря запуск стратегической ракеты средней дальности. По данным Министерства обороны Японии, эта ракета летела по баллистической траектории и достигла максимальной высоты около 90 км. Она преодолела примерно 680 км, прежде чем упасть в Японское море, не достигнув экономической зоны Японии.

Южнокорейские и американские разведывательные службы отслеживали запуск с самого начала и обменивались полученными данными. Япония, Южная Корея и США продолжают анализировать характеристики ракеты.

В Северной Корее, как отмечает Reuters, было распространено заявление Ким Ё Чжон, сестры лидера страны Ким Чен Ына, с подтверждением ракетных запусков. В КНДР утверждают, что ракета способна менять траекторию на небольшой высоте и имеет как минимум четыре режима полета, которые могут выбираться в зависимости от цели и задачи. Также Ким Ё Чжон заявила об использовании в системе элементов искусственного интеллекта.

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Как пишет портал "Милитарный", речь может идти о квазибаллистической ракете, способной выполнять маневры на различных участках полета и отклоняться от классической баллистической траектории.

"Подобные ракеты могут сочетать баллистический участок полета с планированием и активным маневрированием в атмосфере. Это делает траекторию менее предсказуемой и затрудняет работу систем противоракетной обороны, которым необходимо непрерывно сопровождать цель и прогнозировать точку ее столкновения с ракетой-перехватчиком", – говорится в статье.

Кроме того, полет на относительно небольшой высоте может сокращать дальность радиолокационного обнаружения и доступное для расчетов ПВО время на реагирование. В сочетании с маневрами это затрудняет стабильное сопровождение ракеты и построение прогнозируемой траектории для её перехвата. Аналитики отметили, что к этому классу вооружения относится, в частности, российская баллистическая ракета 9М723 комплекса "Искандер-М".

Отмечается, что развитие подобных возможностей в КНДР может быть связано как с собственным развитием семейства Hwasong-11, так и с военно-техническим сотрудничеством с Россией.

Ракеты КНДР – последние новости

Напомним, что 20 сентября Северная Корея провела испытания баллистических ракет KN-23. Было совершено два запуска ракет. Первая была запущена на дальность 440 километров и достигла высоты 60 километров. Вторую запустили на дальность 590 километров, и она достигла высоты 70 километров.

Эту ракету считают близким клоном российского "Искандера". В Украине установили, что она не является прямой копией, однако может быть доработанным вариантом одной из ранних разработок. Сейчас Северная Корея пытается модернизировать свою ракету для решения различных задач.

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