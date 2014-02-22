Янукович сбежал в Россию - СМИ

Об этом сообщили в эфире ТСН со ссылкой на собственные источники.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Верховная Рада приняла постановление “О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий”. За соответствующий документ проголосовали 328 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

Сам Янукович не признает решения Верховной Рады о его устранении с поста Президента, сообщила его советник Анна Герман.

“Президент не признает этого решения Верховной Рады и считает его незаконным. Всего пол дня он находится в рабочей поездке в Харькове, что было трактовано как самоустранение”, - сказала Герман.

По ее словам, Янукович остается действующим Президентом, и будет продолжать исполнять свои обязанности.