За ударами по мостам в Киеве может стоять бригада БПЛА 'Варяг': что о ней известно

Эту бригаду называют "аналогом Рубикона".

В сети в последнее время появляется информация о возможной причастности к ударам по мостам в Киеве российской 50-й бригады беспилотных систем "Варяг".

Что о ней известно и какую информацию этот факт раскрывает о российской стратегии в отношении Киева – объясняет военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Эксперт отмечает, что эту бригаду ещё с лета 2026 года начали обозначать как "аналог Центра "Рубикон"". Ранее появлялись данные о причастности бригады к террору против мирных жителей Херсонской области. Российские пропагандисты также поместили эмблему этой бригады на видео удара по Южному мосту.

Видео дня

Основой для развертывания 50-й бригады "Варяг" стала бригада беспилотных систем ГРОМ "Каскад", сформированная ещё в 2023 году, личный состав которой в 2025 году перешел на применение "Шахедов".

Точных данных о численности и структуре бригады нет, однако есть оценки, согласно которым в составе этого соединения имеются экипажи всех типов БПЛА, в том числе дальнобойных.

"На этом фоне можно лишь приблизительно рассчитать: если "медийный" российский 71-й полк беспилотных систем насчитывает 1700 человек и 100 экипажей, то бригада "Варяг" может иметь ориентировочно в 1,5–2 раза большую численность", – отмечает эксперт.

При этом на широко распространенных в сети видео видно, что операторы "Варьяга" для запусков "Шахедов" используют мобильные пусковые установки на шасси КАМАЗ вместо стационарных и заметных "дронопортов". Это доказывает, что бригада "Варяг" может иметь оснащение, превосходящее средний уровень в российских подразделениях беспилотных систем, отмечает Киричевский.

"Если гипотеза верна, то террор в Киеве носит системный характер не столько по частоте ударов, сколько по тому, что к ним привлечены даже не отдельные экипажи, а целое "элитное" соединение. Поэтому логика противодействия диктует не только сбивать российские реактивные "Шахеды", но и наносить удары по местам запуска и сосредоточения операторов БПЛА", – заключает он.

Удары по мостам в Киеве – последние новости

Россияне уже несколько раз наносили удары по Южному мосту в Киеве. А сегодня был атакован Северный мост, БПЛА попал в дорожное полотно.

Во время удара по мосту по нему ехали машины, на данный момент известно о двух пострадавших.

Как объясняет авиаэксперт Константин Криволап, цель россиян – не уничтожить мосты, ведь теми средствами, которыми наносит удары враг, вывести мост из строя невозможно.

Однако при этом движение по мостам во время атак останавливается, что приводит к транспортному коллапсу, который, скорее всего, и является целью врага.

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