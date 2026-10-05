'На 55 % больше, чем в 2025 году': в ООН озвучили число погибших и раненых в Украине

Управление ООН по правам человека зафиксировало 15 280 погибших или раненых гражданских лиц за первые восемь месяцев текущего года.

Верховный комиссар Волкер Турк на заседании Совета по правам человека в Женеве 2 октября сообщил, что Управление ООН по правам человека установило, что в течение первых восьми месяцев 2026 года в Украине еженедельно в среднем гибли или получали ранения более 400 гражданских лиц, что на 55 % больше, чем за тот же период 2025 года, сообщает The Kyiv Independent.

Управление ООН по правам человека зафиксировало 15 280 погибших или раненых гражданских лиц в течение первых восьми месяцев года, поскольку в последние месяцы Россия усилила атаки на гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, на линии фронта управление установило, что за восемь месяцев российские управляемые бомбы убили или ранили почти 2 500 гражданских лиц, что на 62 % больше, чем в прошлом году.

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"Война в Украине – это катастрофа в области прав человека, которая с каждой неделей набирает обороты и обостряется, причиняя неизмеримую боль гражданскому населению и угрожая еще большей катастрофой во всем регионе", – подчеркнул Турк.

Издание отметило, что в резюме, опубликованном представительством ООН по итогам выступления верховного комиссара, говорится, что российские удары по школам, медицинским учреждениям, жилым домам, железным дорогам и магазинам приводят к росту числа жертв среди гражданского населения, в то время как люди по всей Украине живут в "постоянном страхе".

"Резкий рост" российских атак на энергетическую инфраструктуру и коммерческие объекты, такие как супермаркеты и предприятия пищевой промышленности, и в дальнейшем будет причинять страдания гражданскому населению, которое с приближением зимних месяцев вынуждено сталкиваться с временным дефицитом молочных продуктов и продовольствия", – подчеркнул Офис представительства ООН.

В статье говорится, что в своём выступлении в Женеве Турк призвал "государства, имеющие влияние" на Россию, приложить усилия для достижения мира сейчас, пока "трагедия не примет ещё более ужасающие масштабы".

Добавляется, что верховный комиссар раскритиковал российское руководство, которое, по его словам, создало милитаризованную экономику, "которая ставит смерть и разрушение выше здравоохранения и образования".

В ответ на выводы представительства ООН министр иностранных дел Андрей Сибиха поддержал призыв Турка к привлечению к ответственности. Он отметил, что призыв Верховного комиссара к государствам, имеющим влияние на Россию, "должен быть выполнен".

"Хотя Россия не может достичь ни одной из своих целей на линии фронта, она продолжает убивать и калечить всё больше украинских гражданских лиц. Принципы Устава ООН не могут оставаться лишь словами, когда страна, незаконно занимающая место постоянного члена Совета Безопасности, день за днем их нарушает", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Издание указало, что представительство ООН выявило "шокирующие" масштабы сексуального насилия в отношении гражданского населения и военнопленных. Турк обвинил Российскую Федерацию в использовании таких "отвратительных действий для пыток, запугивания и принуждения отдельных лиц и общин".

Согласно докладу, из 1 004 подтвержденных случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, произошедших в период с февраля 2022 года по июль 2026 года в отношении гражданских лиц и военнопленных, 89% были приписаны российским войскам.

"Это лишь одно из ужасающих проявлений жестокости, ставшей определяющей чертой этой войны", – сказал Турк.

Он добавил, что "наряду с миром должна быть и ответственность".

Верховный комиссар отметил, что его ведомство также обеспокоено нарушениями прав человека в отношении иностранных граждан, которых Россия завербовала для участия в военных действиях.

Указывается, что его ведомство опросило военнопленных из 36 стран, находящихся в плену в Украине. Многие из них заявили, что их обманом заставили вступить в ряды российских вооруженных сил.

Усиление атак РФ на Украину

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным президента Украины Владимира Зеленского, запасы баллистических ракет у россиян в настоящее время насчитывают до 700 единиц и несколько тысяч ракет другого типа. Зеленский добавил, что россияне производят в месяц около 130–140 баллистических ракет. Он подчеркнул, что это требует соответствующей реакции. Президент Украины добавил, что США просят ввести санкции против России, которые смогут прервать цепочки поставок некоторых элементов для этих ракет, чтобы сократить их производство.

Также мы писали, что Зеленский заявил о возможном усилении атак на нефтеперерабатывающие заводы в России после того, как страна-агрессор развернула масштабную кампанию террора против гражданского населения Украины в последние месяцы. Минобороны РФ заявило, что Кремль начал наносить массированные удары по Киеву и другим украинским регионам якобы в ответ на действия украинского руководства. Россияне утверждают, что эти удары направлены якобы по предприятиям военно-промышленного комплекса, где производятся беспилотники и ракетное вооружение.

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