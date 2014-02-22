Верховная Рада, Администрация президента, Кабмин и МВД перешли под контроль Майдана

Об этом со сцены заявил комендант Майдана Андрей Парубий, пишет Тиждень.ua.

«Седьмая сотня находится внутри Верховной Рады. Также там находится подразделение «Правого сектора». Охраняется Кабмин. Девятнадцатая и третья сотни охраняют Администрацию президента. Пятнадцатая сотня охраняет Министерство внутренних дел», - рассказал Парубий.

Он также отметил, что силовики могут присоединяться к патрулированию.

«Мы сказали милиционерам, что они все могут переходить на сторону Майдана, и мы готовы к тому, что они с нами могут осуществлять патрулирование. Но они должны использовать сине-желтые ленты», - подчеркнул Парубий.

«Мы имеем достаточно сине-желтых лент, и мы знаем, что там есть много порядочных людей. Обращайтесь, и мы дадим вам ленты и будем совместно работать для обеспечения порядка в Киеве», - сказал комендант Майдана.

Он также заверил, что отныне Майдан берет под свой контроль весь Киев.

«Нам важно показать, что когда Киев под контролем Майдана, то в Киеве будет порядок такой, которого не было никогда», - подытожил Парубий.

По его словам, Военный штаб, который находится в здании по улице Крещатик, 24, отныне берет город под свой контроль и объявляет, что мы не допускаем каких-либо действий без согласования со штабом».

Напомним, что 21 февраля вечером выступление лидера фракции УДАР Виталия Кличко прервал один из сотников Майдана. Он вышел на сцену и заявил, что если президент Виктор Янукович не уйдет в отставку до 10 часов утра 22 февраля, люди пойдут в вооруженное наступление. Собравшиеся на Майдане живо поддержали это заявление.

Напомним также, что лидеры трех оппозиционных фракций 21 февраля подписали соглашение по урегулированию кризиса с президентом Виктором Януковичем. По словам оппозиционеров, это было сделано для того, чтобы избежать раскола Украины и нового кровопролития.

После этого Верховная Рада быстро приняла ряд решений, которые продвигала оппозиция: возврат к Конституции 2004 года (с последующим ее реформированием), устранения с должности главы МВД Виталия Захарченко, освобождение от наказания активистов и помощь от государства пострадавшим и семьям погибших участников акций протеста.

Кроме того, принят закон, по которому можно освободить из тюрьмы экс-премьера и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

При этом требование протестующих о немедленной отставке Януковича с поста президента не удовлетворено. Янукович заявил о согласии провести досрочные выборы в декабре.