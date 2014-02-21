Майдан освистал оппозицию, "Правый сектор" обещает новый вооруженный штурм

Выступление лидера УДАРа Виталия Кличко прервал один из сотников Майдана. Он вышел на сцену и заявил, что если президент Виктор Янукович не уйдет в отставку до 10 утра 22 февраля, люди пойдут в вооруженный наступление.

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Он подчеркнул, что если это требование относительно Януковича не будет выполнено, "завтра мы едем на штурм с оружием, я клянусь", сообщает ТСН.

Собравшиеся на Майдане тысячи людей очень живо поддержали это заявление - аплодисментами и одобрительными возгласами. После этого на площадь вынесли гробы с погибшими во время кровавых столкновений, чтобы почтить их память.

В свою очередь лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил: "Все виноваты. Захарченко, командиры "Беркута", снайперы должны быть арестованы,"Правый сектор" выступал и выступает за единство повстанческого движения, "Правый сектор" призывает всех субъектов Майдана продолжить бороться против внутренней оккупации. Мы готовы взять ответственность за дальнейшее развертывание украинской революции".