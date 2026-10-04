Угрозы РФ дипломатам в Киеве: Матернова рассказала, будут ли работать посольства стран ЕС

Катарина Матернова считает, что РФ угрожает дипломатам, поскольку не может добиться преимущества на поле боя.

Все посольства стран Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на российские угрозы. Об этом в комментарии "Суспильному" заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Она подчеркнула, что эти угрозы дипломатическим миссиям со стороны России – проявление разочарования из-за отсутствия преимущества на поле боя.

"Мы остаемся в Киеве, и так же остаются все остальные посольства стран Европейского Союза. Мы находимся в тесном контакте. Поэтому мы здесь. Консультативная миссия ЕС остается, и посольства ЕС также. У нас 25 государств-членов имеют посольства в Киеве, и все они остаются. Россия уже несколько раз высказывала подобные угрозы, и, на мой взгляд, это признак разочарования из-за того, что им не удается добиться преимущества на поле боя", – сказала Матернова.

Видео дня

По её словам, несмотря на угрозы России, ЕС не прекратит поддерживать Украину.

"Они пытаются заставить нас меньше поддерживать Украину. Но мы, я думаю, только еще больше настроены продолжать эту поддержку. Существуют Венские конвенции, которые регулируют для всего мира вопросы деятельности дипломатических миссий, и России лучше не испытывать их на прочность", – подчеркнула дипломат.

Угрозы дипломатам со стороны РФ

Ранее МИД РФ рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам, находящимся в Киеве, покинуть украинскую столицу и вообще не приезжать в Украину. Кроме того, украинцам посоветовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

В соответствующем заявлении российский МИД отмечал, что российские военные "продолжают систематически наносить последовательные удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах" якобы в ответ на "террористические действия" Украины.

После этого в Евросоюзе ответили России на угрозы в адрес дипломатов в Киеве. Пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд подчеркнул, что дипломаты ЕС продолжают находиться в украинской столице.

Он также добавил, что подобные угрозы со стороны РФ звучат не впервые и это свидетельствует о том, что "Кремль проигрывает свою войну и теряет самообладание".

Вас также могут заинтересовать новости: