В Раде зарегистрирован законопроект об импичменте Президенту

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4171 "Про импичмент Президенту Украины".

Автор данного проекта закона внефракционный депутат Николай Рудьковский.

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.

Напомним, сегодня в Администрации Президента Украины состоялась церемония подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине.

Соглашение подписали Президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и ряд дипломатов ЕС.

Кроме этого, после подписания "антикризисного соглашения", Верховная Рада Украины приняла несколько законов и постановлений, направленный на разрешение политического кризиса и деэскалацию насилия в Украине.