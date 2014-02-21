В Раде зарегистрирован законопроект об импичменте Президенту

20:56, 21 февраля 2014
Политика
4

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об импичменте Президенту. 

Янукович

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4171 "Про импичмент Президенту Украины". 

Автор данного проекта закона внефракционный депутат Николай Рудьковский.

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.

Напомним, сегодня в Администрации Президента Украины состоялась церемония подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине.

Соглашение подписали Президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и ряд дипломатов ЕС. 

Кроме этого, после подписания "антикризисного соглашения", Верховная Рада Украины приняла несколько законов и постановлений, направленный на разрешение политического кризиса и деэскалацию насилия в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter