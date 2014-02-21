В Раде зарегистрирован законопроект об импичменте Президенту
20:56, 21 февраля 2014Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об импичменте Президенту.
В Раде зарегистрирован законопроект об импичменте Президенту
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4171 "Про импичмент Президенту Украины".
Автор данного проекта закона внефракционный депутат Николай Рудьковский.
Текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.
Напомним, сегодня в Администрации Президента Украины состоялась церемония подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине.
Соглашение подписали Президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и ряд дипломатов ЕС.
Кроме этого, после подписания "антикризисного соглашения", Верховная Рада Украины приняла несколько законов и постановлений, направленный на разрешение политического кризиса и деэскалацию насилия в Украине.
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