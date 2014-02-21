"Правый сектор" заявил, что не сложит оружие до отставки Януковича

Об этом лидер организации Дмитрий Ярош заявил со сцены на Майдане Незалежности, сообщает Украинская правда.

"Слава украинским героям, которые полегли в битве за свободу, справедливость и благосостояние нашей Родины, нашей Украины", - начал он.

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"Братья и сестры, ситуация тяжелая. Снова, как и не однократно, власть занялась очковтирательством. Те договоренности, которые достигнуты, не соответствуют нашим с вами достижением. "Правый сектор" не сложит оружия. "Правый сектор" не снимет блокаду одной из государственных учреждений, пока не будет выполнено самое главное наше требование - отставка Януковича", - заявил он.

"Друзья и подруги, я подчеркиваю, что все виноваты: Захарченко, командиры "Беркута", те, кто отдавал приказ, снайпера, должны быть арестованы. "Правый сектор" выступал и выступает за единство повстанческого движения", - сказал Ярош.

"Правый сектор призывает все субъекты Майдана к продолжению совместной борьбы против режима внутренней оккупации. Мы готовы взять ответственность за дальнейшее развертывание украинской революции на себя. Слава Украине!" - подытожил лидер "Правого сектора".