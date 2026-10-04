Соседи отклонили просьбу Украины пропустить больше зерна на экспорт, – Politico

Польша и Румыния заявляют, что транзит уже упирается в ограничения транспортной инфраструктуры, а развивать её никто не хочет.

Польша и Румыния отказываются увеличивать транзит украинского зерна через свою территорию, несмотря на призывы Киева помочь вывезти урожай на фоне длительной блокады Черного моря. Об этом пишет Politico.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий на этой неделе прибыл в Брюссель, где обратился к коллегам из ЕС с просьбой увеличить объемы транспортировки украинской аграрной продукции через Европу. По его словам, Украине также необходимы 1,1 млрд евро для покрытия роста стоимости перевозок.

"Это очень, очень критично", – заявил Высоцкий изданию.

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Однако Польша и Румыния, располагающие важной транспортной инфраструктурой для экспорта украинской продукции, не готовы расширять её возможности. Министр сельского хозяйства Румынии Барна Танцош пояснил, что интересы собственных фермеров остаются приоритетом.

В публикации отмечается, что избыток украинского зерна в сочетании с низким уровнем воды на Дунае уже создает дополнительную нагрузку на румынские порты. В то же время Польша заявила, что её министерство инфраструктуры не планирует изменений, направленных на увеличение транзита украинской аграрной продукции.

По словам Высоцкого, в настоящее время по европейским железнодорожным, автомобильным и речным маршрутам удается вывозить менее половины потенциального объема украинского экспорта. Если блокада Черного моря продлится, в Украине в этом году может остаться до 35 млн тонн зерна.

Румыния при этом пытается оптимизировать логистику и уже договорилась с Украиной об упрощении пересечения границы и развитии железнодорожных сообщений. Но, как отмечает Танцош, быстро удвоить пропускную способность транспорта и портов невозможно.

"Все знают, что мы не можем удвоить количество поездов, мы не можем удвоить пропускную способность дорог, железных дорог и портов. Это то, что есть", – сказал он.

В то же время в ЕС не исключают совместного решения этой проблемы. Германия также заявила о работе над расширением альтернативных маршрутов через нидерландские и немецкие порты.

Politico отмечает, что проблема уже угрожает следующему урожаю Украины. Из-за накопления непроданного зерна фермеры могут остаться без средств на посевную. Высоцкий предупредил: если ситуация не изменится к весне, площадь посевов может сократиться на 35–40%. В то же время последствия кризиса могут выйти далеко за пределы Украины и Европы и усилить риски для глобальной продовольственной безопасности.

Проблемы с экспортом зерна

Как писал УНИАН, мировые цены на пшеницу резко выросли из-за взаимной блокады экспорта из Черного моря и сокращения поставок из России и Украины. Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии уже обращаются к Аргентине и Австралии за заменой украинского и российского зерна, но цены в октябре все равно подскочили на 25%. Ожидается, что они будут оставаться высокими до тех пор, пока морские пути не будут восстановлены, после чего возможно снижение на 20%.

Между тем Украина заявила о готовности к переговорам с Россией о зерновом перемирии, которое предполагало бы прекращение атак на суда, порты и зернохранилища в Черном море. Однако Россия отказывается идти на переговоры.

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