Экзархи Константинополя заявили о готовности работать над последним этапом предоставления автокефалии УПЦ

Экзархи вернулись в Украину, чтобы продолжить сотрудничество над последним этапом, который доведет до объединительного собора.

Экзархи Вселенского патриарха подтвердили готовность сотрудничать с духовенством Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов для вручения Украине томоса об автокефалии.

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Об этом экзархи заявили на встрече с президентом Петром Порошенко. «Мы вернулись, чтобы продолжить сотрудничество над последним этапом, который доведет нас до объединительного собора и до вручение томоса о независимости Украинской православной церкви», - сообщили экзархи.

Президент Порошенко на встрече с представителями Константинопольского патриархата прокомментировал решение Русской православной церкви о разрыве отношений с Вселенским патриархатом. «Такая реакция только подтверждает, что мы на правильном пути. Русская церковь сейчас поставила себя на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, российская православная церковь 15 октября официально разорвала отношения с Константинополем. Это стало ответом на решение Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украине.

В практическом смысле решение РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом будет означать прекращение сослужения между священниками и епископами. Верующие РПЦ не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а патриарх Кирилл не будет упоминать имени Константинопольского патриарха во время литургий.