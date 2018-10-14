Порошенко: надеюсь, что объединительный Собор церквей состоится вопреки поговорке «где два украинца - три гетмана»

По словам президента, томос об автокефалии будет вручен авторитетному владыке, которого изберет объединенный Архиерейский собор.

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что объединительный собор украинских православных церквей состоится вопреки поговорке «где два украинца - три гетмана».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления на торжественном мероприятии ко Дню защитника Украины на Софийской площади в Киеве.

Порошенко, напомнив, что Вселенский патриархат принял решение о предоставлении Украинской церкви автокефалии, подчеркнул: «Томос будет вручен предстоятелю церкви - достойному, авторитетному, опытному владыке, которого изберет объединенный Архиерейский собор, с благословения Константинопольского патриарха и церкви-матери на этот собор соберутся все епископы и УПЦК КП, и УАПЦ, и вместе с ними будут и группы епископов УПЦ МП, которые между кремлевской звездой и православным крестом выбрали крест, между Украиной и Россией выбрали Украину».

«Надеюсь и верю, что Собор пройдет вопреки нашей национальной поговорке о том, что «там, где два украинца - там три гетмана». Ответственность, которая лежит на участниках объединительного Собора, без преувеличения историческая», - заявил президент.

Глава государства Порошенко сказал, что до средины XVII века до московского «плена», Киевская митрополия пользовалась широкими правами в структуре матери-церкви.

«Но никогда еще украинская церковь не имела автокефалии, признанной Вселенским православием. В наши дни, именно сейчас на наших глазах и при нашем непосредственном участии это происходит впервые в более чем тысячелетней истории нашей церкви», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

12 октября Киевский патриархат призвал епископат, духовенство и верных УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку Объединительного собора.