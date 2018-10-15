В Киеве отреагировали на решение РПЦ о разрыве с Константинополем

По мнению представителя Киевской Патриархии Евстратия Зори, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

Представитель Киевской Патриархии Евстратий Зоря отреагировал на решение РПЦ о разрыве с Константинополем. По его мнению, синод Русской православной церкви повторяет политику Кремля и идет по пути самоизоляции в ответ на законные решения международного сообщества.

Об этом он написал вечером 15 октября На странице в Facebook.

"Патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая затянула всю полноту православия в конфликт", - написал он.

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По его мнению, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

"Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через Поместную Украинскую Церковь?", - отмечает Зоря.

Как сообщал УНИАН, сегодня РПЦ разорвала отношения со Вселенским патриархатом.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

14 октября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в Москве поднялся переполох из-за решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви и предусматривает противодействие на пути объединения трех украинских православных церквей в одну.

В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем» и не вмешиваться в «межцерковный диалог».