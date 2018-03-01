Суд разрешил заочное расследование в отношении сторонницы аннексии Крыма Поклонской

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

Апелляционный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре специальное (заочное) расследования в отношении депутата Госдумы РФ, бывшего "прокурора" оккупированного Россией Крыма Натальи Поклонская. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте такжеПо Поклонской расследуются два дела: о госизмене и репрессиях против крымских татар"28 февраля судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе стороны защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Указанным постановлением суда первой инстанции было удовлетворено ходатайство старшего следователя в ОВД следственного отдела управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины и дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Поклонской по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали ранее российские СМИ, Поклонская направила на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко заявление с требованием начать расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко и ряда украинских государственных деятелей. Поклонская обвинила их в «государственной измене», «захвате власти» и прочих «преступлениях».

Справка УНИАН. Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, в частности, в АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями «прокурором республики Крым». Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

В настоящее время прокуратура АРК расследует в отношении Поклонской два уголовных производства: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.