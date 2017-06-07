У Поклонской нашли тайную квартиру в Донецке

У незаконно избранного депутата Госдумы Натальи Поклонской российское отделение организации Transparency International обнаружило незадекларированную квартиру в Донецке. Данная недвижимость зарегистрирована на девичью фамилию экс-"прокурора" оккупированного Крыма - Дубровскую, говорится в расследовании.

Отмечается, что сейчас Поклонская, согласно ее антикоррупционной декларации, пользуется сразу двумя служебными квартирами: "депутатской" в Москве и "прокурорской" в Симферополе, хотя прокурором уже не является.

Так, в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущества за некой Дубровской Натальей Владимировной числится квартира площадью 29,9 кв. м в Донецке на улице Римского-Корсакова. В выписке содержится РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків) — уникальный идентификатор налогоплательщика, аналог российского ИНН.

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В РНОКПП зашифрованы пол его обладателя и дата его рождения (точнее, количество дней, прошедших с 1 января 1900 года до даты рождения — это первые пять цифр номера). Номер Натальи Владимировны Дубровской, владелицы донецкой квартиры, — 2929721948.

"Стало быть, дата ее рождения — 18 марта 1980 года. Она родилась в тот же день, что и депутат Госдумы Наталья Владимировна Поклонская", - делают выводы в Transparency International.

Сообщается, что в украинском телефонном справочнике есть лишь одна Дубровская Наталья Владимировна с такой датой рождения. Она была зарегистрирована в Крыму, в селе Уютное в Сакского района под Евпаторией, — там, где, согласно официальной биографии, выросла Поклонская.

"Если эта квартира действительно принадлежит Наталье Поклонской, она четырежды, вопреки закону, не была включена в ее декларации: в ежегодные антикоррупционные декларации за 2014 и 2015 годы, когда она была прокурором Крыма; в предвыборную декларацию 2016 года и в депутатскую антикоррупционную декларацию за 2016 год", - говорится в расследовании.

Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы в связи с недостоверностью декларации доходов и имущества, подчеркнули в организации.

Transparency International уже направила заявление председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить достоверность сведений о доходах и имуществе, поданных Поклонской. Такое же заявление они направили в администрацию президента РФ.