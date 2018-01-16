Поклонская потребовала у Луценко начать расследование против Порошенко, в ответ ее пригласили в Киев

Следователи Генеральной прокуратуры Украины «с большим удовольствием» пообщаются с бывшим так называемым «прокурором» временно оккупированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, если она прибудет в Киев.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

«Вне всяческих сомнений и предостережений представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: 03057 г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-а. Все законные основания для этого есть», - написал он.

Лысенко добавил, что расходы Поклонской на проезд и содержание будут за счет принимающей стороны.

Как сообщали ранее российские СМИ, Поклонская направила на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко заявление с требованием начать расследование против президента Украины Петра Порошенко и ряда украинских государственных деятелей. Поклонская обвинила их «в государственной измене», «захвате власти» и прочих «преступлениях».

Справка УНИАН. Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями «прокурором Республики Крым».

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

В настоящее время прокуратура АРК расследует в отношении Поклонской два уголовных производства: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.