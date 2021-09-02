Объявлен I уровень опасности.

Сегодня в Украине ожидается мощный ветер. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 2 сентября днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что мощные порывы ветра ожидаются и в Киеве и Киевской области. Здесь также объявлен I уровень опасности.

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Погода в Украине 2 сентября

По данным Укргидрометцентра сегодня холодный атмосферный фронт продолжит продвигаться по территории Украины, и уже достигнет юго-восточных областей и принесет туда осадки и понижение температуры.

В то же время с запада начнет распространять свое влияние мощный антициклон Gaya, вытесняя осадки. Но, по данным синоптиков, такие синоптические процессы будут сопровождаться порывистым северо-западным ветром.

Как сообщается, сегодня в западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории умеренные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Температура днем 13-18°; на юге и востоке страны ночью 18-23°.

Автор: Екатерина Лиманская