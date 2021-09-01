2 сентября по всей Украине существенно похолодает / фото ua.depositphotos.com
В четверг, 2 сентября, практически по всей Украине пройдут дожди, местами - ливни и грозы. При этом жители всех регионов ощутят существенное снижение температуры. Так, на западе и севере столбики термометров упадут до +15°...+18°, а на юге и востоке воздух максимально прогреется до +24°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +15°.
- Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +7°, днем +16°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, ливень.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°, ливень.
- В Тернополе 2 сентября ночью будет +6°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°, ливень.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +16°.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, дождь.
- В Виннице завтра будет +7°...+15°, небольшой дождь.
- В Житомире в четверг будет ночью +7°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшой дождь, ночью +6°, днем +16°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +18°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+17°, ливень.
- В Одессе 2 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°.
- В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°, небольшой дождь.
- В Запорожье завтра температура ночью +9°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+15°, сплошная облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°, дождь с грозой.
- В Днепре температура ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в четверг будет немного облачно, +9°...+17°, ливень.
- В Краматорске будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +9°, днем +23°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +9°, днем +24°.
Погода в Украине 2 сентября / фото УНИАН
Народные приметы на 2 сентября
2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.
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