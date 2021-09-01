Синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра в Украине станет существенно прохладнее, начнутся дожди и будет дуть сильный ветер.

В Украине завтра, 2 сентября, ожидается сильный ветер, дожди и существенное снижение температуры. Связано это с холодным фронтом, заходящим с северо-запада.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, фронт принесет в Украину холодный воздух, периодические дожди и сильный ветер, порывы которого будут достигать штормовых значений.

"Завтра ощутимо будет свежее в большинстве областей Украины. В течение дня ожидается +13...+18 градусов максимально. Теплее окажется юг, Днепр с районами, Донетчина, Луганщина, +20...+24 градуса", - рассказала она.

По данным синоптика, дожди 2 сентября будут идти повсюду в Украине. Более интенсивные осадки ожидаются на Левобережье.

"Особенно важен нюанс завтрашних суток - сильный ветер северо-западного направления. До штормовых порывов", - предупредила синоптик.

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Погода в Киеве

По прогнозу Натальи Диденко, 2 сентября в Киеве также ожидается сильный ветер и похолодание. Вероятен дождь. Температура воздуха в столице не превысит +14, +15 градусов.

"Завтра все же не относитесь легкомысленно к прогнозу, похолодание, дожди, ветрище!"- резюмировала синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская